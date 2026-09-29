Нацбанк випустить нові 5 грн

Нацбанк готується випустити нову пам’ятну монету, призначену для обігу. Очікується, що вона з’явиться в листопаді та матиме номінал 5 грн. Монета буде присвячена Козі – одному із символів Східного календаря.

Відео дня

Про запланований випуск повідомили в самому НБУ. Там зазначили:

Монета отримає назву "Рік Кози".

Монета увійде до серії "Східний календар".

Водночас про нову купюру номіналом 5 грн відомо небагато – лише те, що:

Вона буде випущена тиражем до 80 000 екземплярів.

Її діаметр становитиме 38 мм.

Матеріалом для карбування стане нейзильбер (сплав міді з нікелем і цинком).

Загалом же, слід зазначити, пам’ятні монети є не просто різновидом грошових знаків, а окремою категорією, у якій традиційна платіжна функція відходить на другий план. Їхня справжня цінність значною мірою полягає в історичному, культурному та нумізматичному значенні. Такі монети фактично матеріалізують колективну пам’ять суспільства: на них відображають визначні історичні події, важливі дати, видатних людей та символи, що мають особливе суспільне значення. Тому пам’ятна монета сприймається не лише як засіб платежу, а передусім як символічний предмет, що може виконувати функцію своєрідного матеріального пам’ятника.

РЕКЛАМА

Для карбування пам’ятних монет використовують як звичайні метали та їхні сплави, зокрема мідно-нікелеві, так і дорогоцінні метали – срібло та золото. Водночас до їхнього виготовлення висуваються підвищені вимоги. Значення має не тільки якість самого карбування, а й художнє рішення: композиція, деталізація, пропорції, чіткість зображення та його загальна візуальна виразність. Усе це дозволяє перетворити монету на повноцінний колекційний предмет.

Важливим чинником, який впливає на цінність пам’ятних монет, є їхній обмежений тираж. Невелика кількість випущених екземплярів створює відчуття рідкісності та, відповідно, підвищує інтерес до них серед колекціонерів і тих, хто розглядає монети як спосіб вкладення коштів. За певних умов така обмеженість може сприяти поступовому зростанню вартості монети. У результаті пам’ятні монети поєднують у собі одразу кілька складових – грошову, історико-культурну та колекційну, а в окремих випадках можуть набувати й інвестиційної привабливості.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Національний банк оголосив про плани випустити нову пам'ятну монету номіналом 50 грн. Очікується, що вона буде викарбувана із золота і з'явиться у грудні. Присвячена ж монета буде архангелу Михаїлу – одному з найбільш шанованих святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість.

Лише перевірена інформація в нас уTelegram-каналіOBOZ.UA та уViber. Не ведіться на фейки!

РЕКЛАМА