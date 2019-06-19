"Зрозумів, що ускочив": українців попередили про хитру пастку з квартирами

В Україні набирає обертів нова схема з орендою квартир – орендарю пропонують внести всю суму наперед, але по документах – це лише плата за "інформаційні послуги".

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, саме на таку пастку попався і Володимир, який нещодавно приїхав до Києва і влаштувався на роботу. Гроші на оренду квартири йому довелося взяти у батьків.

"Я побачив оголошення, ціна була відповідна, тому зателефонував за вказаним номером. Ми з жінкою домовилися про зустріч в офісі. Вона обіцяла показати мені квартиру", – розповів Володимир.

Оренда квартири Booking.com

За його словами, вже під час зустрічі він запідозрив недобре, але значення не надав. Йому описали житло, але сказали, що потрібно внести гроші – за перший місяць проживання і за останній - 13 тисяч гривень. За словами аферистів, тільки після цього нібито можна буде йти на огляд.

В обмін псевдоріелтор написала від руки якусь розписку – не було ні адреси житла, ні суми. Насправді йшлося про надання інформаційних послуг. Отримавши гроші, жінка вийшла в сусідню кімнату нібито за папкою.

"І тоді я почув знайомий звук. Я раніше працював в магазині і знаю – спрацювала тривожна кнопка. Тоді я і зрозумів, що вскочив. Діватися було нікуди, і через пару хвилин до кімнати увійшли два амбали. Вони сказали, що насправді всі послуги я вже отримав, оплатив і мені пора йти. Дали якусь адресу, але в цьому будинку навіть немає такого номера квартири", – згадав Володимир.

Після цього випадку він написав заяву в поліцію, але вважає, що повернути гроші у нього не вийде. "Прикро, адже це не мої гроші, мені батьки їх дали якраз на житло. Тепер переїхав до знайомого, який погодився мені дати притулок", - сказав хлопець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили і затримали злочинну групу осіб, які обманом виманювали у людей гроші у всіх районах міста.

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