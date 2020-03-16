Зеленський пообіцяв пенсіонерам додати 1 тисячу гривень: кого торкнеться

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16 березня • оновлено в 18:09
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Зеленський пообіцяв доплати до пенсій

2.9т
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Президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживаються в країні на тлі боротьби з поширенням коронавірусу.

Зокрема, йдеться про переговори з кредиторами, розробку програм кредитних канікул і доплати пенсіонерам, сказано у зверненні Зеленського, поширеному прес-службою Офісу президента.

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"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, повинні отримати доплату в розмірі однієї тисячі гривень", – сказав він.

Також Міністерству фінансів доручено провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами для подолання наслідків коронавірусу.

Найближчим часом президент очікує від Нацбанку, Мінфіну, державних і комерційних банків на програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу та на концепцію податкових змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про фінансову підтримку населення і бізнесу на тлі боротьби з коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
МВФ Офіс президента національний банк України
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