Зеленський пообіцяв пенсіонерам додати 1 тисячу гривень: кого торкнеться

Президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживаються в країні на тлі боротьби з поширенням коронавірусу.
Зокрема, йдеться про переговори з кредиторами, розробку програм кредитних канікул і доплати пенсіонерам, сказано у зверненні Зеленського, поширеному прес-службою Офісу президента.
ТСН
"Громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, повинні отримати доплату в розмірі однієї тисячі гривень", – сказав він.
Також Міністерству фінансів доручено провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами для подолання наслідків коронавірусу.
Найближчим часом президент очікує від Нацбанку, Мінфіну, державних і комерційних банків на програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу та на концепцію податкових змін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського про фінансову підтримку населення і бізнесу на тлі боротьби з коронавірусом.
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