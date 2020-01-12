За 2019 рік Україна експортувала в Європейський Союз агропродукції на 7,3 млрд євро.

Згідно з даними щомісячного моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, в минулому році році найбільшими експортерами сільгосппродукції в країни Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС Політрінг

З листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції з США склав 12,3 млрд євро, з Бразилії - 11,7 млрд євро, з України - 7,3 млрд євро. За рік самим стрімким було зростання експорту з України - 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.

За даними Міністерства аграрної політики України, за січень-вересень 2019 року агроекспорт склав 15,78 млрд доларів, що на 21,5% або 2,8 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За підсумками III кварталу Україна експортувала рекордні 39,80 млн т зернових, що на 44% більше торішнього показника за аналогічний період.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал