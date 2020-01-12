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12 січня • оновлено в 12:47
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Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС

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За 2019 рік Україна експортувала в Європейський Союз агропродукції на 7,3 млрд євро.

Згідно з даними щомісячного моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, в минулому році році найбільшими експортерами сільгосппродукції в країни Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

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Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС

Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС

Політрінг

З листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції з США склав 12,3 млрд євро, з Бразилії - 11,7 млрд євро, з України - 7,3 млрд євро. За рік самим стрімким було зростання експорту з України - 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.

Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС

За даними Міністерства аграрної політики України, за січень-вересень 2019 року агроекспорт склав 15,78 млрд доларів, що на 21,5% або 2,8 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Україна стала одним з найбільших постачальником сільгосппродукції в ЄС

За підсумками III кварталу Україна експортувала рекордні 39,80 млн т зернових, що на 44% більше торішнього показника за аналогічний період.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Evraz російського олігарха Романа Абрамовича зупинила експорт вугілля через територію України.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Експорт
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Kom AV
Kom AV
Оно конечно смешно как всегда... По данным ЕС Россия экспортирует в Евросоюз сельхоз продукции более чем 22,5 млрд. евро. Так что по вашим же данным Россия перегнала США, а Украина и в тройку не вошла не смотря на выделенные ЕС квоты.
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Сокол Николай
Сокол Николай
Выходит так, что Украина, мало того, что сама себя кормит, а ещё к тому же вышла на стабильное третье место в мире по экспорту продовольственного сырья... Но, как же так ?! Это какая то ошибка ! Данные Европейского союза это гнусная ложь ! Вот по данным соловьинопомётного киселя и ольгинских попугаев Украина "самая нищая страна в мире"... Здесь "половина населения голодает и просит мылостыню"... И вообще это "недострана" и Т. Д. и Т. П... Так что "гейропейцам" придётся срочно опубликовать опровержение своих же данных и приносить извинения за собственную ложь... Ну тупые, как говаривал Задорнов...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну молодцы. Выполняют директиву от хозяев. Интересно было бы ещё увидеть график в долларовом отношении по годам, к примеру года с 2000го. Как менялся экспорт и его структура.
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