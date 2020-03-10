У Криму окупанти відреагували на різкий обвал рубля

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що різке падіння рубля не вплине на вартість товарів на півострові.

"Ви бачите прогнози аналітиків, які були в останні дні. Ніякої катастрофи немає і не буде", – повідомив Аксьонов, передають "РІА Новини".

"Грошей у Фонді національного добробуту більш ніж достатньо, міністр фінансів підтвердив. Макроекономічна стабільність буде забезпечена", – додав він.

Аксьонов також закликав кримчан не піддаватися паніці і не скуповувати валюту.

"Що трапилося, то вже трапилося. Ціна нафти повернеться до 40 доларів за барель, це прогнозують аналітики всіх агентств. Поспішати нікому не варто. Упевнений, що російська економіка витримає", – резюмував він.

"Глава" окупованого Криму закликав кримчан не піддаватися паніці і не скуповувати валюту

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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