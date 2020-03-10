У Криму окупанти відреагували на різкий обвал рубля

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що різке падіння рубля не вплине на вартість товарів на півострові.
"Ви бачите прогнози аналітиків, які були в останні дні. Ніякої катастрофи немає і не буде", – повідомив Аксьонов, передають "РІА Новини".
"Грошей у Фонді національного добробуту більш ніж достатньо, міністр фінансів підтвердив. Макроекономічна стабільність буде забезпечена", – додав він.
Аксьонов також закликав кримчан не піддаватися паніці і не скуповувати валюту.
"Що трапилося, то вже трапилося. Ціна нафти повернеться до 40 доларів за барель, це прогнозують аналітики всіх агентств. Поспішати нікому не варто. Упевнений, що російська економіка витримає", – резюмував він.
"Глава" окупованого Криму закликав кримчан не піддаватися паніці і не скуповувати валюту
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов напророкував Росії занепад через обвал світових цін на нафту і падіння рубля. За його словами, ціна на газ, яка прив'язана до нафти, незабаром приєднається до цього тренду.
Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал. "Рубль надалі слабшатиме. Після початку продажу валюти з ФНБ ми будемо якийсь час жити за умовних 43 доларів за барель, і за такої ціни 75 рублів за долар виглядає відносно рівноважним. Але ринок певний час змушений буде намацувати новий баланс, а продажі почнуться, мабуть, не раніше, ніж у квітні. Тому курс може полетіти вище", – наголосив директор фінансового центру "Сколково – РЕШ" Олег Шибанов.
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