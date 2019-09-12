Штрафи за "євробляхи" відтермінують: що вирішила монобільшість Верховної Ради

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у четвер, 12 вересня, підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського про відтермінування введення штрафів для водіїв авто на єврономерах.

Зокрема за документ №1030 у першому читанні і в цілому проголосували 276 парламентарів, свідчить офіційний сайт Верховної Ради.

Відразу після цього депутати підтримали законопроєкт у другому читанні і в цілому – 284 "за" (щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

"Проєктом закону пропонується продовжити на 90 днів термін набуття чинності окремими положеннями законодавчих актів, якими передбачена посилена відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту на території України", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Таким чином, введення штрафів для "євроблях" відтермінують до кінця 2019 року.

Це стане "останнім відтермінуванням", після цього всі, хто не зареєструє авто, змушені будуть платити штрафи.

Відповідну інформацію підтвердив і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"До мене особисто звернулися 70 або 80 осіб – власників "євроблях" і говорять: ми будемо платити, але там є ще процедурні питання, дайте нам ще в останній раз три місяці. Ми поспілкувалися і вирішили, що дамо їм три місяці, але це вже останні три місяці", – заявив Арахамія у коментарі УНН.

Автори законопроєкту наголошують, що розробили його з метою створення передумов для комплексного врегулювання питання розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією в Україні, дотримання митних правил при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення і транзиту, а також врахування інтересів усіх верств населення при вирішенні зазначеного питання.

Депутати підтримали законопроєкт у другому читанні і в цілому – 284 "за"

Які штрафи введуть:

за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Монобільшість підтримала законопроєкт президента Верховна Рада

Монобільшість підтримала законопроєкт президента Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський ініціював законопроєкт, який відтермінує введення штрафів для водіїв на "єврономерах" до кінця 2019 року.

При цьому у Міністерстві внутрішніх справ не вважають за доцільне продовжувати мораторій на штрафи для авто на єврономерах.

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