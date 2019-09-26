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27 вересня • оновлено в 19:10
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/ Зелена енергія та новини екології

Опиняться під забороною: в Раді ополчилися проти пластикових пакетів

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Депутати Верховної Ради запропонували заборонити в Україні продаж пластикових пакетів товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Про це йдеться в тексті законопроекту №2051-1, автором якого виступив депутат Ігор Кривошеєв з фракції "Слуга народу". Аналітики відзначають, що шанси на прийняття документа дуже великі завдяки сформованій монобольшості пропрезидентської партії.

Акція протесту проти використання пластикових пакетів в Києві

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"Перед Україною та іншими членами міжнародного співтовариства стоїть глобальна проблема, пов'язана з використанням і утилізацією пластикових пакетів. Світова спільнота, проаналізувавши ситуацію, що склалася і підрахувавши економічні наслідки такого бездумного поводження з полімерами, активно намагається виправити ситуацію", - відзначають автори законопроекту.

Згідно з документом, заборона не поширюється на надлегкі пакети шириною до 225 мм і товщиною до 15 мкм без бічних складок, глибиною до 345 мм з бічними складками і довжиною до 450 з ручками, що використовуються в якості упаковки для риби і м'яса, сипучих продуктів та льоду. Законопроект передбачає, що пакети, які не відповідають вимогам і залишаться на момент заборони, повинні бути утилізовані покупцями. Депутати також запропонували ввести штрафи за реалізацію пластикових пакетів під виглядом біопакетів.

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"Щорічно кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як в Європейському союзі цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. Всього близько 6% від їх загального числа пізніше були спрямовані на переробку. В Україні на людину щороку припадає понад 500 викинутих поліетиленових пакетів", - резюмують автори законопроекту в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, чи готові українці відмовитися від пластику в побуті.

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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ви б бачили, як бідні безхатні песики щось з кульком з'їдять, а потім виср""ись намагаються
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
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