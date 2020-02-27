У Люксембурзі з 1 березня 2020 року стане повністю безкоштовним громадський транспорт.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", таким чином, Люксембург стане першою в світі країною, де буде діяти подібний безкоштовний проїзд.

Для поїздки на автобусі, трамваї або поїзді більше не треба буде купувати квиток: буде достатньо мати при собі посвідчення особи. Тим часом, відзначається, що в поїздах все ж залишиться перший клас, місця в якому будуть платними.

Мета таких заходів у тому, щоб жителі країни відмовилися від особистого транспорту на користь громадського для зниження завантаженості на дорогах і зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу.

Громадський транспорт в Люксембурзі amsterdam10.ru

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Забезпечення роботи громадського транспорту в Люксембурзі буде здійснюватися повністю за рахунок платників податків. Очікується, що щорічно подібний "безкоштовний" транспорт буде коштувати приблизно в 41 млн євро (1,1 млрд грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України Степан Кудря заявив, що Україна може перевести свій громадський транспорт на водень, користуючись прикладом Європи, яка вже використовує автобуси на паливних елементах.

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