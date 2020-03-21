Карантин в Україні через коронавірус не призведе до підвищення курсу долара до 30 грн/$ і вище.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук. На його думку, гривня втримається в коридорі 27-28 грн/$.

На питання, чи слід очікувати 30 грн/$ до кінця карантину 3 квітня, економіст відповів: "Я вважаю, що для цього підстав немає. Національний банк продовжує проводити досить жорстку монетарну політику, він не друкує кошти, не робить емісію гривні. Тому можливості розширення тиску на курс національної валюти досить обмежені".

Кушнірук наголосив, що на курс впливають, в першу чергу, панічні настрої, "яким сприяє влада, на мій погляд, не дуже адекватною політикою".

Експерт припустив, що гривня незначно втратить у вартості.

"Додаткові гроші не друкуються Нацбанком, гривня не емітується. У зв'язку з цим нарощування попиту на іноземну валюту досить обмежене. Громадяни почали купувати хтось 500 доларів, хтось 1000. Але істотних наслідків це мати не буде", – вважає він.

Серед факторів, які будуть впливати на курс національної валюти, Кушнірук зазначив падіння грошових переказів від українських заробітчан.

"Заробітчани, які залишаться в різних країнах, тій самій Італії, вже точно не зможуть перераховувати кошти в Україну. Вони будуть там без роботи сидіти. Тому надходження іноземної валюти від заробітчан будуть цього року суттєво нижче", – пояснив він.

"Я вважаю оптимальним коридор 27-28 грн/$, але це залежить від того, що збирається робити і уряд, і Національний банк, і на скільки триватимуть панічні заходи по карантину", – додав економіст.

nv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2020 році гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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