Долар у банках різко подорожчав і пробив нову позначку

В Україні курс долара в суботу, 28 грудня, виріс на 63 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,13 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках виріс на 85 копійок і склав 26,91 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,68 грн/$.

Порівнюючи з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 38 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 26,42 грн/€.

У такий спосіб за день європейська валюта подорожчала на 62 копійки.

Національний банк України формує курси долара та євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

В Україні курс долара в суботу, 28 грудня, виріс на 63 копійки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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