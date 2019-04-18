"Хто все-таки маріонетка?" У Зеленського розкритикували рішення щодо ПриватБанку

Визнання незаконності націоналізації ПриватБанку в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського зв'язали з невдалою судовою реформою чинної влади.

Реакція на рішення Окружного адмінсуду Києва з'явилася на сторінці команди Зеленського в Facebook. "Судова реформа імені Порошенка в дії", – йдеться в повідомленні.

"Замість того, щоб відстоювати інтереси держави, НБУ програє суд ПриватБанку. Одне питання: так хто ж усе-таки маріонетка Коломойського? Думайте", – додали в команді Зеленського.

Нагадаємо, у зверненні до преси після першого туру виборів Порошенко назвав Зеленського "маріонеткою" українського олігарха Ігоря Коломойського, екс-власника ПриватБанку.

Володимир Зеленський жорстко відповів на звинувачення, нагадавши про зв'язки чинного глави держави з фігурантом журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпромі" Олегом Гладковським.

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Мустафа Найєм запропонував команді Зеленського записати влоги на тему скасування судом першої інстанції націоналізації ПриватБанку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!