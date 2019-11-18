Верховний Суд поставив крапку у серйозному квартирному питанні: що вирішив

Верховний Суд відправив на повторний розгляд справу про приватизацію підвалу-магазину в одному з будинків у Тернопільській області. За нього сперечаються Міносвіти й мешканці будинку.

Підставою для цього став висновок, що нежитлові приміщення багатоквартирних будинків, наприклад, підвали, не належать до житлового фонду. Отже вони є самостійним об'єктом цивільно-правових норм. Про це йдеться у постанові, яку ухвалили у Великій палаті Верховного Суду.

Мешканець селища Вишнівець на Тернопільщині просив скасувати рішення місцевого виконкому, у якому постановили, що право власності на підвальні приміщення будинку, в якому він мешкає, належить державі. Будинок раніше був у власності Вишневецького професійного ліцея (а отже – у Міністерстві освіти), потім його приватизували, а ось підвал площею 219 кв. м виявився спірною територією.

На думку позивача, підвал є допоміжним приміщенням і належить співвласникам будинку. А тому рішення виконкому порушує його права як одного з господарів. Під час першого розгляду суд став на сторону мешканців будинку. Апеляційний суд також залишив це рішення без змін. Міністерство освіти вирішило судитися далі та дійшло до Верховного Суду.

У Великій палаті вирішили, що, зважаючи на Закон "Про приватизацію державного житлового фонду", власники квартир також є співвласниками допоміжних приміщень будинку. Допоміжні приміщення (наприклад, сходові майданчики, комори, підвали) передаються людям безкоштовно і окремо їх приватизувати не потрібно.

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"Водночас законодавство розділяє поняття допоміжного приміщення та нежитлового приміщення як окремого об'єкта нерухомості", – зауважили важливий нюанс у постанові суду.

Так, нежитловим приміщенням вважається таке, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин. Отже, якщо квартири приватизують, то право власності на ці приміщення у їхніх жителів автоматично не виникає.

"Для розмежування допоміжних і нежитлових приміщень слід виходити як з місця їхнього розташування, так і з загальної характеристики сукупності властивостей таких приміщень, зокрема способу і порядку їх використання", – йдеться в постанові Великої палати Верховного Суду.

У цій справі суди не встановили, чи є спірне приміщення нежитловим, тому що ще під час проєктування будинку передбачалося, що там будуть магазини. А тому судам потрібно було з'ясувати, чи є це воно допоміжним.

У такий спосіб Велика палата Верховного Суду дійшла висновку, що є підстави скасувати попередні судові рішення і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Верховний Суд ухвалив рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс президента передасть на приватизацію п'ять підприємств, які належать Державному управлінню справами. На черзі ще дев'ять, зокрема, готель "Україна" і "Пуща-Водиця".

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