Україна програла суд компанії Коломойського: скільки доведеться заплатити

Україну зобов'язали виплатити понад $12 млн компанії JKX Oil&Gas. Одним з головних її акціонерів є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Рішення про це у 2017 році ухвалив Лондонський арбітраж, а потім визнав Київський апеляційний суд. Мін'юст намагався його оскаржити, але 21 листопада 2019 року Верховний суд підтвердив, що гроші потрібно заплатити. Про це з посиланням на базу судових рішень повідомив "Інтерфакс-Україна".

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"Оскільки апеляція провалилася, JKX тепер подає заявку на виконання рішення", – зазначила JKX в повідомленні на Лондонській фондовій біржі в понеділок.

На початку 2015 року компанії-дочки JKX з України і Голландії почали суд проти України на суму понад $180 млн. Причиною стало тимчасове підвищення Верховною Радою ренти на видобуток газу з 28% до 55%, а потім продовження дії цієї норми і на 2015 рік.

На початку лютого 2017 року Лондонський арбітраж відхилив основні вимоги компанії – підвищення рентних ставок на видобуток нафти і газу там визнали законним. Однак постановили, що Україна повинна відшкодувати JKX $ 11,8 млн збитків.

Агентство повідомляє, що найбільшими акціонерами JKX станом на 29 березня 2019 року були Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій, Cascade Investment Fund Віталія Хомутинника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd. – 11,45% і Interneft Ltd. – 6,16%.

Україна заплатить Коломойському

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої є співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутинник, купила 19,92% нафтогазової компанії JKX Oil & Gas Plc.

У лютому 2016 року стало відомо, що новий глава британської нафтогазової компанії JKX Oil & Gas Том Рід планує подати позов в розмірі $ 270 млн проти України за те, що сума виплачується компанією податку на виробництво була завищена.

У серпні 2018 року компанія Proxima Capital Group вийшла зі складу акціонерів нафтогазової компанії JKX Oil & Gas Plc.

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