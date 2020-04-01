Дефіциту антисептиків в Україні не буде: для виробників скасували акциз на спирт

В Україні через виникнення дефіциту антисептиків на тлі спалаху коронавірусу зменшили акцизний податок для виробників дезінфікуючих засобів спирту до 0 гривень.

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Відповідне рішення було прийнято парламент на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 30 березня.

Так, парламент доповнив і розширив перелік податкових і соціальних змін, введених на період карантину іншими законами від 17 березня (№3275). До 31 травня дозволено відвантажувати етиловий спирт виробникам лікарських і дезінфекційних засобів з акцизного складу при акцизному податоку 0 грн. В такому випадку, спирт для виробництва антисептиків подешевшає в 4,97 рази. Така міра покликана ліквідувати дефіцит дезінфікуючих засобів.

За словами виробників, зараз запасів спирту вистачає, щоб повністю задовольнити потреби України і в медичному спирті, і в дезінфікуючих засобах на основі спирту. Однак виробників цих продуктів відлякувала висока акцизна ставка на спирт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада України заборонила вивіз етилового спирту на тлі спалаху коронавірусу. Уряд прийняв рішення до 1 червня заборонити експорт спирту.

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