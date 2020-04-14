Боротьба з коронавірусом у магазинах: українцям пояснили, чим небезпечне фасування

Фасування овочів і фруктів в українських магазинах може нести ще більшу загрозу поширення епідемії коронавірусу.

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Про це заявили в Українській бізнес асоціації (ЄБА), розкритикувавши рішення влади.

В асоціації стверджують, що такі упаковки не тільки створюють відповідний клімат для розмноження бактерій, але і масу проблем для самих торгових точок. Тим більше, тривалість виживання вірусу на поверхнях поки точно не встановлена.

"Так, наприклад, за рішенням місцевих органів багато магазинів щодня фасують овочі та фрукти в одноразові пакети, хоча на державному рівні не встановлено жодних вимог щодо обов'язкового фасування продуктів харчування, які не споживаються безпосередньо на місці. В такій упаковці фрукти і овочі швидше псуються, до того ж, для вірусів створюється більш сприятливе середовище", – йдеться у повідомленні ЄБА.

За словами керівника FMCG-напрямку ЄБА Христини Лініченко, розпорядження місцевих чиновників провокують збільшення відходів у вигляді пакетів і згубно впливають на навколишнє середовище.

"Це також призводить до зростання цін на продукцію через додаткові витрати на матеріали і робочий час продавців, прискорює псування продукції, збільшує кількість незадоволених клієнтів, які також не розуміють необхідності таких заходів", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету і створила Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярдів гривень.

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