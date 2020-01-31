Гірше за кризу 2008 року: Moody`s озвучило наслідки епідемії коронавірусу

Агентство Moody`s випустило дослідження, в якому сказано, що китайський коронавірус може мати для світової економіки важчі наслідки, ніж фінансова криза 2008 – 2010 років.

Аналітики агентства вважають, що, на відміну від кризи, яку деякі експерти передбачали заздалегідь, епідемія вірусу сталася несподівано для всіх і вже негативно позначилася на деяких важливих індикаторах майбутнього розвитку економіки. Про це пише "Комерсант".

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Наслідки коронавірусу

"Пандемія коронавірусу може бути більш істотним ''чорним лебедем'' (несподівана подія з потенційно значними негативними наслідками, - Ред.), ніж глобальна фінансова криза або Велика рецесія 2008 – 2009 років", – сказано в аналітичному дослідженні Moody`s, яке було випущено у четвер, 30 січня.

Щоправда, на відміну від попередніх криз, з якими боролися фінансисти, під час нинішньої медики істотно обмежені в своїх можливостях протистояти можливій пандемії або згладити її наслідки.

"З початку поширення коронавірусу ціновий індекс промислових металів Moody`s впав на 7,1% – це стало прямим наслідком зниження цін на мідь на 10,4%, нікель – на 8,7%, цинк – на 7,3%, алюміній – на 3,5%", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна експортує залізорудну сировину, що означає, що епідемія в Китаї може вдарити і по українській економіці.

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