Співробітники Служби безпеки України прийшли з перевірками на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" в Дніпропетровській області.

Зокрема, спецслужба вирішила оглянути об'єкти коксохімічного виробництва, передає пресслужба ArcelorMittal.

СБУ знову прийшла з перевірками на ArcelorMittal capital.ua

"Сьогодні (3 вересня) Служба безпеки України знову прийшла на наше підприємство. На цей раз для огляду об'єктів коксохімічного виробництва", – сказано в повідомленні.

До складу групи перевіряючих увійшли 11 представників СБУ, фахівці головного управління екологічної інспекції та Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

Відзначається, що СБУ відмовила в участі в огляді спеціалістів підприємства.

Перевіряючі оглянули вуглепідготовчий, коксовий цехи, а також цехи уловлювання і сіркоочистки коксохімічного виробництва.

"Перевірці підлягають 42 джерела викидів. На 18.30 завершено перевірку тільки одного з них (почалася приблизно о 15.30). "ArcelorMittal Кривий Ріг" стежить за розвитком подій і додатково проінформує про результати огляду СБУ", – йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Дії спецслужби проводиться на підставі постанови Бабушкінського районного суду Дніпра від 13 серпня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 (екоцид) Кримінального кодексу.

У той же час на підприємстві не згодні з застосовуваним до нього трактуванням законодавства і Кримінального кодексу, і вважають дії СБУ тиском на бізнес.

Разом з тим компанія готова забезпечити доступ для співробітників спецслужби та екологів, щоб вони могли оглянути виробничу територію і отримати необхідні проби.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. У пресслужбі компанії повідомили, що в їх відношенні відкрито кримінальне провадження за фактом екоцид. За словами виконуючого обов'язки генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, співробітники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

Крім того СБУ звинуватила менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала.

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