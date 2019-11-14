ТОП дивних новин в Дніпрі (18+)

Дніпро - місто контрастів, в якому курйозні і дивні ситуації трапляються досить часто.

OBOZREVATEL розповість, які незвичайні події відбулися в Дніпрі за останній тиждень.

ТОП дивних новин Дніпра anda.jor.br

14 листопада користувач Instagram опублікував відео про те, як на вулиці Павлова прорвало каналізаційну трубу. На відео помітно, як фонтанує вода характерного коричневого кольору з відходами.

"На Павлова фонтанує гівном" - повідомили в паблік.

13 листопада житель Дніпра приміряв на себе костюм супер героя під назвою "Людина майбутнього", чим викликав суспільний резонанс в мережі. На фото видно, що оголений хлопець перетворився в образ доставщика їжі, надівши на себе сумки для транспортування.

Місту потрібен герой hyevuy.dnepr

Користувачі соцмереж з подивом коментують: "Потім в цій торбі комусь доставлять продукти", "Трансформер-6", "Потім їжа з запахом х * ра і брудних ніг".

13 листопада в Придніпровську на виклик до чоловіка приїхала швидка допомога. Але, за дивним збігом обставин, герой відео впав на землю і закотився під машину.

На питання "Що ти там робиш?" відповів, що дивиться вгору.

12 листопада закохана пара на автовокзалі Дніпра не змогла стримати свою пристрасть, за що і стала популярною в соцмережах. Після палких поцілунків дама з чоловіком піднялися на ноги і продовжили воркувати. Можливо, закохані на довго прощаються або просто вирішили віддатися пристрасті - ми вже не дізнаємося.

8 листопада дивний чоловік оголював тіло і демонстрував себе проїжджаючим повз водіям:

"Дивний рух відбувається біля кладовища за Караваном. Копи скрутили голого мужика. Поруч медики з ношами," - повідомляє автор відео.

Здається, чоловікові не холодно hyevuy.dnepr

Перед тим, як поліція і медичні працівники дісталися до дебошира, він встиг створити пробку і привернути до себе максимальну увагу. Чоловік спускав штани, бився обличчям об лобове скло, демонстрував дивні рухи і просто ходив голим по узбіччю. Відео розлетілося по всім соціальним мережам.

На думку жителів Дніпра, чоловік напевно перебував під дією алкоголю або психотропних препаратів.

Ми сподіваємося, що фахівці змогли допомогти невідомій прийти в себе.

8 листопада стався ще один дивний випадок в трамваї №5. Відео з ситуацією опублікувала мешканка Дніпра.

"Бігав по трамваю приставав до людей, говорив що хоче померти. Його викинули не найближчої зупинки. Після чого він затаїв образу, вчепився в трамвай, тим самим заблокував рух електротранспорту. Довелося викликати медиків."

OBOZREVATEL нагадує, що вживання наркотиків може привести до несподіваних наслідків. Бережіть свою здоров'я, щоб не ставати героями подібних відео.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Ківу знову засікли за дивним заняттям в Раді.

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