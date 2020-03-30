У Дніпрі вирили сотні могил для померлих від коронавiрусу. Фото

У Дніпрі вирили 400 ям під могили для померлих від коронавiрусу.

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Про готовність до поширення епідемії коронавiрусу розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"І, так, 400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо, як засверлювати труни", – написав він.

У Дніпрі вирили сотні могил для померлих від коронавiрусу dnipro.depo.ua

Зазначимо, що в Дніпрі станом на 30 березня зафіксовано п'ять випадків COVID-19. Водночас один із хворих одужав і вже виписаний з лікарні. Всього в Україні лабораторно підтверджено 480 випадків коронавiрусної інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Новомосковськ Дніпропетровської області у хворого на COVID-19 місцевого жителя медики кілька днів не могли діагностувати інфекцію.

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