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30 березня • оновлено в 13:03
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У Дніпрі вирили сотні могил для померлих від коронавiрусу. Фото

4.4т
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У Дніпрі вирили 400 ям під могили для померлих від коронавiрусу.

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Про готовність до поширення епідемії коронавiрусу розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"І, так, 400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо, як засверлювати труни", – написав він.

У Дніпрі вирили сотні могил для померлих від коронавiрусу

У Дніпрі вирили сотні могил для померлих від коронавiрусу

dnipro.depo.ua

Зазначимо, що в Дніпрі станом на 30 березня зафіксовано п'ять випадків COVID-19. Водночас один із хворих одужав і вже виписаний з лікарні. Всього в Україні лабораторно підтверджено 480 випадків коронавiрусної інфекції.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Новомосковськ Дніпропетровської області у хворого на COVID-19 місцевого жителя медики кілька днів не могли діагностувати інфекцію.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это мало! Тысячи ройте!
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Красавчик!
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1
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Не зря говорят, что устами младенца глаголет Истина. Говорил-же Кличко (по уму так и остался младенцем), шо нужно готовиться к земле...
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Дніпро Життя міста

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