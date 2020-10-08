У Дніпрі рятують 23-річного хлопця зі страшним діагнозом: рідні терміново попросили про допомогу

У Дніпрі терміново збирають гроші для допомоги 23-річному Руслану Ширінову. У хлопця стався рецидив – гліобластома, рак головного мозку четвертої стадії.

Ціна життя Руслана непідйомна для його сім'ї – 10 000 $. Хлопця з важкою онкологією готові прооперувати лише лікарі в турецькій клініці, розповів його близький друг Максим Кучерук в соцмережі (щоб подивитися копії документів з лікарні і реквізити для допомоги, доскрольте новину до кінця).

"Два роки тому ми обійшлися без фінансового збору і у Руслана все пройшло успішно. Пухлину видалили. Дві найсильніші променеві і шість хімій пройдено. Прогноз лікарів був у кілька місяців, але він у нас борець. Попри все, протягом двох років він вів повноцінний спосіб життя. І ось, знову рецидив", – розповів друг Руслана.

Рідні просять про термінову допомогу всіх небайдужих.

Реквізити для допомоги Руслану Ширінову:

Карта ПриватБанку, відкрита на маму Тетяну Ширінову

Гривнева – 5168745102314660

Доларова – 5168745102314736 (тільки для тих, хто перебуває за кордоном)

"Величезне спасибі всім, хто відгукнеться!" – подякували рідні Руслана.