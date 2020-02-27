У Дніпрі рятувальники витягли з пожежі маленьку сову. Милі фото

У середу, 26 лютого, в Дніпрі пожежні врятували маленьку сову, яка сиділа в палаючій траві.

Рятувальники виявили двох тварин, коли приїхали гасити пожежу в Самарському районі. Одна з них змогла злетіти, а інша продовжувала сидіти в вогні та диму, повідомили в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі пожежні врятували сову ДСНС

Чоловіки віднесли птицю на безпечну відстань, а потім передали її місцевій жінці, щоб та підлікувала сову і відпустила на свободу.

У Дніпрі пожежні врятували сову ДСНС

У Дніпрі пожежні врятували сову ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Одесою спалахнула страшна пожежа в заповіднику Нижньодністровського національного парку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!