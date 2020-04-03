Коронавірус в Дніпрі підозрюють ще у 9 осіб: свіжа статистика

Станом на ранок 3 квітня коронавірус в Дніпрі підозрюють у дев'яти чоловік.

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Офіційно зафіксовано всього шість випадків зараження, повідомили OBOZREVATEL в Департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра.

Тест на коронавірус Укрінформ

П'ять осіб перебувають на лікуванні, один видужав і був виписаний з лікарні.

Всього, починаючи з 16 березня, з підозрою на коронавірус в 21-у міську клінічну лікарню надійшло 65 осіб, у 50 з них аналіз на COVID-19 дав негативний результат.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції

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