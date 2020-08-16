Зупиніться! Лукашенко повторив 'легендарне' прохання Януковича. Відео

Лукашенко повторив мем з Януковичем.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив легендарну фразу-мем колишнього глави України Віктора Януковича.
В ході виступу на мітингу в Мінську перед своїми нібито прихильниками Лукашенко закликав білорусів "зупинитися".
"Я вам нагадую, не можна це повторити. Зупиніться! Не вбивайте своє майбутнє, майбутнє своїх дітей", – просив Лукашенко.
Після цього в мережі йому пригадали долю Януковича, який в розпал Майдану виступав з аналогічним закликом, але в результаті був змушений втекти до Росії.
Як писав OBOZREVATEL, в ході виступу на мітингу в Мінську Лукашенко також намагався залякати білорусів тим, що вони нібито "стоятимуть на колінах, як в Україні".
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!