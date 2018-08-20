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"Вони мріють про Росію!" Бабусі Путіна вирішили врятувати американців: відео

1.2тЧитати новину російською

Пенсіонерки з так званого загону глави Росії Володимира Путіна вирішили зайнятися порятунком громадян США.

Відповідне відео з назвою "Мільйони американців мріють переїхати на ПМЖ в Росію!" опубліковано в YouTube на каналі "Загони Путіна Soc Sprav".

"Просимо Уряд полегшити порядок оформлення документів для громадян, які приїжджають на ПМЖ з Америки", - написано під відео.

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На кадрах пенсіонерки обговорюють вигадані проблеми громадян США і висловили готовність прихистити американців у себе вдома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни пошкодували американців, заявивши, що ті "не мають жодної надії в житті", однак додавши при цьому, що Путін обов'язково їм допоможе.

Місце
Росія
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Когда Бог раздавал людям разум, он не дошел до Залесья. В результате- мир имеет толпу недоумков и тупиц. Типрчными представителями котороготявляются описанные выше кацапо-самки. Да и Иван- дурак- это воплощение мечты этого недо-народа.
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