Чоловік прогнав прем'єра Австралії зі свого газону в прямому ефірі. Курйозне відео

Дарина Дурова Курйози 20:11, 4.06.2020 Оновлено: 20:20, 4.06.2020

У передмісті Камберри (Австралія) чоловік перервав пресконференцію прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, попросивши його зійти зі свого газону.

Це сталося у четвер, 4 червня. Виступ прем'єра транслювався в прямому ефірі, передає Sky News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чоловік зігнав прем'єр-міністра Австралії зі свого газону
Колаж

Місцевий житель вийшов зі свого будинку і запитав: "Чи можете ви всі зійти з газону, будь ласка?" Моррісон на секунду замовк, а деякі журналісти засміялися.

"Звичайно, давайте просто відійдемо звідти", – відповів прем'єр Австралії.

"Гей, хлопці, я щойно його засіяв!" – пояснив житель Камберри. Потім чоловік вибачився перед Моррісоном, сказавши: "Вибач, приятелю". Прем'єр-міністр показав йому піднятий вгору великий палець і сказав: "Все добре, дякую".

Скотт Моррісон
Скріншот

Після цього господар ділянки повернувся в будинок, а пресконференція продовжилася.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон захворів на коронавірус.

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