Мужчина прогнал премьера Австралии со своей лужайки в прямом эфире. Курьезное видео

Дарья Дурова Курьезы 20:11, 4.06.2020 Обновлено: 20:20, 4.06.2020

В пригороде Камберры (Австралия) мужчина прервал пресс-конференцию премьер-министра страны Скотта Моррисона, попросив его сойти со своего газона.

Это произошло в четверг, 4 июня. Выступление премьера транслировалось в прямом эфире, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Мужчина согнал премьер-министра Австралии со своего газона
Коллаж

Местный житель вышел из своего дома и спросил: "Можете ли вы все сойти с газона, пожалуйста?" Моррисон на секунду замолчал, а некоторые журналисты засмеялись.

"Конечно, давайте просто отойдем оттуда", – ответил премьер Австралии.

"Эй, ребята, я только что его засеял!" – пояснил житель Камберры. Затем мужчина извинился перед Моррисоном, сказав: "Извини, приятель". Премьер-министр показал ему поднятый вверх большой палец и сказал: "Все хорошо, спасибо".

Скотт Моррисон
Скриншот

После этого хозяин участка вернулся в дом, а пресс-конференция продолжилась.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заболел коронавирусом.

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