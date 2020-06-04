У передмісті Камберри (Австралія) чоловік перервав пресконференцію прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, попросивши його зійти зі свого газону.

Це сталося у четвер, 4 червня. Виступ прем'єра транслювався в прямому ефірі, передає Sky News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Чоловік зігнав прем'єр-міністра Австралії зі свого газону Колаж

Місцевий житель вийшов зі свого будинку і запитав: "Чи можете ви всі зійти з газону, будь ласка?" Моррісон на секунду замовк, а деякі журналісти засміялися.

"Звичайно, давайте просто відійдемо звідти", – відповів прем'єр Австралії.

"Гей, хлопці, я щойно його засіяв!" – пояснив житель Камберри. Потім чоловік вибачився перед Моррісоном, сказавши: "Вибач, приятелю". Прем'єр-міністр показав йому піднятий вгору великий палець і сказав: "Все добре, дякую".

Скотт Моррісон Скріншот

Після цього господар ділянки повернувся в будинок, а пресконференція продовжилася.

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