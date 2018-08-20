У Росії суддя зняв скандальне секс-відео на заправці: 18+

У Росії голова Жовтневого районного суду Ставрополя Юрій Макаров зняв на заправці відео з голою жінкою.
Відповідні кадри з камер відеоспостереження опубліковані на сторінці "Російська газета" в Twitter. Як видно, жінка приїхала на заправку в білій машині Макарова і перед початком запису вони обговорили "сценарій".
Відео зібрало в соцмережах уже кілька мільйонів переглядів. Користувачі бурхливо відреагували на вчинок судді, висловивши своє обурення в коментарях.
"Як живе, так і судить", "Моральні виродки", "А скільком людям ці виродки життя зіпсували!" "І ось цей... вирішує долі людей", - пишуть вони.
Як стало відомо, незабаром після інциденту Макаров написав заяву про звільнення за власним бажанням, яку буде розглянуто у вівторок, 21 серпня.
Розваги суддів в Росії.- Російська Газета © (@rus_gazeta) 20 серпня 2018 р
Порнорежисерів ролика - Макаров Ю.М., голова Жовтневого райсуду м Ставропілля. pic.twitter.com/LyoYUxl1Z4
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "під носом у Путіна" застукали пару під час заняття сексом.