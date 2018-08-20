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У Росії суддя зняв скандальне секс-відео на заправці: 18+

5.1тЧитати новину російською

У Росії голова Жовтневого районного суду Ставрополя Юрій Макаров зняв на заправці відео з голою жінкою.

Відповідні кадри з камер відеоспостереження опубліковані на сторінці "Російська газета" в Twitter. Як видно, жінка приїхала на заправку в білій машині Макарова і перед початком запису вони обговорили "сценарій".

Відео зібрало в соцмережах уже кілька мільйонів переглядів. Користувачі бурхливо відреагували на вчинок судді, висловивши своє обурення в коментарях.

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"Як живе, так і судить", "Моральні виродки", "А скільком людям ці виродки життя зіпсували!" "І ось цей... вирішує долі людей", - пишуть вони.

Як стало відомо, незабаром після інциденту Макаров написав заяву про звільнення за власним бажанням, яку буде розглянуто у вівторок, 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "під носом у Путіна" застукали пару під час заняття сексом.

Місце
Росія
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Breus Konstantin
Breus Konstantin
Ну проиграл в карты . С кем не бывает. Забавно даже.
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Скрепы хул..)))
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Графского Степана Хозяин
Графского Степана Хозяин
Кацапездолы, ждем ваших высеров в коментах
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