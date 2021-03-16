У небі над Альпами помітили загадкові кола. Фото

Марина Ліснічук Курйози 03:50, 16.03.2021

У небі над Швейцарськими Альпами 10 березня помітили цікаві кільцеподібні структури у вигляді хмар, які дехто з очевидців сприйняв навіть за "наслідки НЛО". Тривалість існування кілець варіювала від 2 до 15 хвилин.

Насправді загадковому явищу знайшли цілком приземлене пояснення. Про це написав у Facebook відомий інженер-синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Посилаючись на фахівців із центру MeteoNews, він зазначив, що помічені над горами в Швейцарії форми були явно штучного походження і, ймовірно, є конденсаційними слідами від проходження військових літаків.

Загадкові кола в небі над Альпами
Michel Laplante

Неподалік від місця спостережень дійсно розташований військовий аеродром "Майрінген". Там підтвердили, що польоти дійсно проходили у зазначений час і в тому місці.

"За умови високої вологості на ешелоні польоту у верхній тропосфері конденсаційні сліди можуть довго зберігатися на небі й навіть розростатися. Так трапилося і цього разу", – стверджує Кибальчич.

Загадкові кола над Альпами виявилися конденсаційними слідами від польотів
Michel Laplante

Як повідомляв OBOZREVATEL, недалеко від британського міста Фалмут, що на південному узбережжі графства Корнуолл, фотограф зафіксував рідкісне природне явище, яке спричинило оптичну ілюзію "завислого в повітрі" корабля.

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