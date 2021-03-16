В небе над Альпами заметили загадочные круги. Фото

В небе над Швейцарскими Альпами 10 марта заметили интересные кольцеобразные структуры в виде облаков, которые некоторые очевидцы восприняли даже за "последствия НЛО". Продолжительность существования колец варьировала от 2 до 15 минут.

На самом деле загадочному явлению нашли вполне приземленное объяснение. Об этом написал в Facebook известный инженер-синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ссылаясь на специалистов из центра MeteoNews, он отметил, что замеченные над горами в Швейцарии формы были явно искусственного происхождения и, вероятно, являются конденсационными следами от прохождения военных самолетов.

Загадочные круги в небе над Альпами Michel Laplante

Неподалеку от места наблюдений действительно расположен военный аэродром "Майринген". Там подтвердили, что полеты действительно проходили в указанное время и в том месте.

"При условии высокой влажности на эшелоне полета в верхней тропосфере конденсационные следы могут долго сохраняться на небе и даже разрастаться. Так случилось и в этот раз", – утверждает Кибальчич.

Загадочные круги над Альпами оказались конденсационными следами от полетов Michel Laplante

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от британского города Фалмут, что на южном побережье графства Корнуолл, фотограф зафиксировал редкое природное явление, которое вызвало оптическую иллюзию "парящего в воздухе" корабля.