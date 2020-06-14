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14 червня • оновлено в 06:24
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Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

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Вчені з'ясували, що дерево кешью, що зростає біля одного з пляжів Бразилії, досягло гігантських розмірів завдяки генетичній мутації.

Як повідомляє Daily Mail, величезна рослина вкриває собою площу у 8500 квадратних метрів. І воно все ще зростає.

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Daily Mail

Вчені пояснили аномальні розміри дерева двома генетичними мутаціями. Перша викликала активне зростання гілок в бік, а завдяки другій вони опускаються до землі і вростають в неї.

Стаття в Книзі рекордів Гіннесса, куди бразильське кешью внесли як найбільше дерево в світі, вже описала цю особливість.

"Його приголомшливий розмір є наслідком генетичної мутації, яка дозволяє чотирьом з п'яти гілок дерева відкладати нові коріння щоразу, коли вони торкаються землі. Згодом ці точки стають вторинними стволами, які фактично є клонами вихідного дерева", – йдеться в статті.

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Daily Mail

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Розкрито загадку найбільшого дерева в світі

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США впала знаменита гігантська секвойя, в стовбурі якої був проведений тунель.

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Місце
Бразилія
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