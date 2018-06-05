Прем'єр-міністр Нідерландів публічно помив підлогу: відео стало вірусним у мережі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте публічно помив підлогу при вході в будівлю національного парламенту.

Політик випадково пролив каву, не втримавши стакан у руці, після чого вирішив самостійно прибрати за собою.

Рютте попросив у прибиральниць швабру і з посмішкою на обличчі витер калюжу. Більше того, він також протер ганчіркою забризкані стійки турнікета.

"Ви ніколи не побачите, щоб британський міністр робив щось таке. Ви молодець, сер", "Ми б хотіли мати такого політика в Туреччині, але це нездійсненна мрія", "Насправді він такий. Я бачив його кілька разів, коли він їхав на велосипеді в Гаазі. Він хороший і скромний хлопець", - висловлюють користувачі мережі захват вчинком Рютте.

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