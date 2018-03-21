Командна робота: відео з секс-вечірки пілотів і стюардес стало вірусним

У мережу потрапило секс-відео з номера мадридського готелю, в якому двоє чоловіків і шість дівчат відпочивали між рейсами.

Ролик швидко став сенсацією в Китаї. Авіакомпанія China Eastern Airlines, співробітників якої і називають героями відео, поспішила відхреститися від цього скандалу та назвала зйомку провокацією з метою підірвати її репутацію, передає The Mirror.

На записі двоє чоловіків і шість жінок розважаються на всю котушку. Примітно, що всі учасники вечірки абсолютно голі.

У коментарях до ролика вказані імена учасників групового сексу і їх посади. Однак деякі користувачі мережі впізнали в танцюючих голих дівчат професійних повій, а місцем дії назвали відомий тайський SPA-салон.

Обережно! Відео містить відверті сцени 18+

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