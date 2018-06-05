Премьер-министр Нидерландов публично помыл пол: видео стало вирусным в сети

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте публично помыл пол при входе в здание национального парламента.

Политик случайно пролил кофе, не удержав стакан в руке, после чего решил самостоятельно убрать за собой.

Рютте попросил у уборщиц швабру и с улыбкой на лице вытер лужу. Более того, он также протер тряпкой забрызганные стойки турникета.

"Вы никогда не увидите, чтобы британский министр делал что-то такое. Вы молодец, сэр", "Мы бы хотели иметь такого политика в Турции, но это несбыточная мечта", "На самом деле он такой. Я видел его несколько раз, когда он ехал на велосипеде в Гааге. Он хороший и скромный парень", - выражают пользователи сети восторг поступком Рютте.

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