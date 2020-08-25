На росТБ намагалися "зам'яти" промахи російських військових. Відео

У мережі показали невдалі постріли російської військової техніки на Міжнародних армійських іграх-2020.

Роликом на своєму Telegram-каналі поділився блогер Vitauskas. Він пожартував, що "тремтіти від страху" при вигляді ракет РФ із непередбачуваною траєкторією повинні "не солдати агресивного блоку НАТО, а жителі Воронежа" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, невдалі постріли ракет по цілі співробітник росТБ, який коментував те, що відбувається, очевидно, намагався "не помітити". Кожен невдалий удар чоловік коментував як прицільний.

Так, він заявив, що одна з ракет потрапила "фактично в корму" танку, хоча вона впала на землю перед ним, не долетівши до цілі. Ще одна ракета зачепила верхівки дерев і вибухнула – за словами коментатора, вона "вразила ціль на краю лісу".

Додамо, в програму включено 30 конкурсів. Ігри пройдуть протягом двох тижнів на полігонах п'яти країн. Це змагання з тактичної стрільби, подолання комплексної смуги перешкод із виконанням вогневих завдань і конкурс серед фахівців військово-топографічної служби "Надійний орієнтир".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше у російського винищувача МіГ-31 відірвалося колесо при зльоті. Літаку знадобилася аварійна посадка.

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