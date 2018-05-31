Намальовані Порошенко і Ко: в мережі показали "фото" політиків очима дітей

Журналісти показали дітям фото українських політиків і просили зобразити їхні обличчя простим олівцем, після чого об'єднали творіння юних художників з оригінальними фотографіями.

ТСН поекспериментував з дитячими малюнками з нагоди Дня захисту дітей, який відзначається в усьому світі 1 червня.

"Деякі портрети вийшли такими вдалими і милими, що ми вирішили уяввити, якими були б чиновники, якби виглядали так у реальному житті", - сказано у матеріалі.

Петро Порошенко

Юрій Луценко

Андрій Парубій

Арсеній Яценюк

Юлія Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали твори дітей з Донбасу .