Намальовані Порошенко і Ко: в мережі показали "фото" політиків очима дітей

Журналісти показали дітям фото українських політиків і просили зобразити їхні обличчя простим олівцем, після чого об'єднали творіння юних художників з оригінальними фотографіями.
ТСН поекспериментував з дитячими малюнками з нагоди Дня захисту дітей, який відзначається в усьому світі 1 червня.
"Деякі портрети вийшли такими вдалими і милими, що ми вирішили уяввити, якими були б чиновники, якби виглядали так у реальному житті", - сказано у матеріалі.
Петро Порошенко
Юрій Луценко
Андрій Парубій
Арсеній Яценюк
Юлія Тимошенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали твори дітей з Донбасу .