Нарисованные Порошенко и Ко: в сети показали "фото" политиков глазами детей

Журналисты показали детям фото украинских политиков и просили изобразить их лица простым карандашом, после чего объединили творения юных художников с оригинальными фотографиями.

ТСН поэкспериментировал с детскими рисунками по случаю Дня защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня.

"Некоторые портреты получились такими удачными и милыми, что мы решили представить, какими были бы чиновники, если бы выглядели так в реальной жизни", – сказано в материале.

Петр Порошенко

Юрий Луценко

Андрей Парубий

Арсений Яценюк

Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали сочинения детей с Донбасса.