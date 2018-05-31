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Нарисованные Порошенко и Ко: в сети показали "фото" политиков глазами детей

1.3тЧитать новость на украинском

Журналисты показали детям фото украинских политиков и просили изобразить их лица простым карандашом, после чего объединили творения юных художников с оригинальными фотографиями.

ТСН поэкспериментировал с детскими рисунками по случаю Дня защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня.

"Некоторые портреты получились такими удачными и милыми, что мы решили представить, какими были бы чиновники, если бы выглядели так в реальной жизни", – сказано в материале.

Новости
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Петр Порошенко

Юрий Луценко

Андрей Парубий

Арсений Яценюк

Юлия Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали сочинения детей с Донбасса.

Персоны
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоЮрий ЛуценкоАндрей ПарубийАрсений Яценюк
Место
Украина
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