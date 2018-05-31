Нарисованные Порошенко и Ко: в сети показали "фото" политиков глазами детей

Журналисты показали детям фото украинских политиков и просили изобразить их лица простым карандашом, после чего объединили творения юных художников с оригинальными фотографиями.
ТСН поэкспериментировал с детскими рисунками по случаю Дня защиты детей, который отмечается во всем мире 1 июня.
"Некоторые портреты получились такими удачными и милыми, что мы решили представить, какими были бы чиновники, если бы выглядели так в реальной жизни", – сказано в материале.
Петр Порошенко
Юрий Луценко
Андрей Парубий
Арсений Яценюк
Юлия Тимошенко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали сочинения детей с Донбасса.