Білоруський військовий влаштував масову передачу "енергії і рішучості" від рукостискання Лукашенка. Курйозне відео

Білоруський військовий комісар Андрій Кривоносов влаштував флешмоб масових рукостискань, щоб нібито передати "заряд енергії і рішучості" від самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Відповідне відео опублікували 22 лютого в провладному Telegram-каналі "На страже Родины" (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Воєнком Гомельської області Кривоносов на позаминулому тижні під час на Всебілоруських народних зборів попросив Лукашенка "удостоїти його честі" і потиснути руку.

"Дозвольте отримати від вас заряд енергії і рішучості", – звернувся тоді військовий до політика. На слова чоловіка багато хто з присутніх відреагував сміхом, заусміхався і сам Лукашенко.

Після цього Кривоносов вирішив влаштувати флешмоб. На новому відео видно, що він вишикував своїх підлеглих, щоб "передати" рукостискання від незаконно обраного президента далі.

Загалом отримали лукашенківський "заряд енергії" близько 60 осіб. Незважаючи на пандемію коронавірусу, всі були без захисних масок і стояли близько один до одного.

"Люблю і служу Республіці Білорусь", – таким гаслом закінчилася церемонія.

Естафету рукостискань воєнком пообіцяв продовжити і далі.

Білоруський військком влаштував церемонію передавання "заряду ЕНЕРГІЇ та рішучості" від Лукашенка - ВІН получил его через рукостіскання pic.twitter.com/GozXOr4HxZ - hromadske (@HromadskeUA) February 22, 2021

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