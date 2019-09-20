"Наполовину кінь": фото нареченої викликало подив у мережі

Фото з весілля на Ямайці викликало подив у мережі. Оптична ілюзія змусила користувачів побачити дивні форми нареченої.

Кадр із весілля Трумана Бурбанк було опубліковано в Twitter. Увагу мережі залучили сідниці нареченої, які багатьом здалися вкрай великими.

"Я думав, що вона наполовину кінь", – написав один з користувачів.

Як виявилося, на фото поруч з нареченою знаходиться ще одна дівчина. Вона просто нагнулася вниз.

"Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що на цьому фото дві жінки", "Тільки з коментарів я зрозуміла, що вся справа в куті зйомки", прокоментували в мережі курйозне фото.

BrandoAttack

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася нова оптична ілюзія. Люди стали гадати, на фото авто або океан.

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