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21 вересня • оновлено в 04:08
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"Наполовину кінь": фото нареченої викликало подив у мережі

1.8т Читати матеріал російською

Фото з весілля на Ямайці викликало подив у мережі. Оптична ілюзія змусила користувачів побачити дивні форми нареченої.

Кадр із весілля Трумана Бурбанк було опубліковано в Twitter. Увагу мережі залучили сідниці нареченої, які багатьом здалися вкрай великими.

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Кролик чи птах? Мережу розділила нова оптична ілюзія

"Я думав, що вона наполовину кінь", – написав один з користувачів.

Як виявилося, на фото поруч з нареченою знаходиться ще одна дівчина. Вона просто нагнулася вниз.

"Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що на цьому фото дві жінки", "Тільки з коментарів я зрозуміла, що вся справа в куті зйомки", прокоментували в мережі курйозне фото.

"Наполовину кінь": фото нареченої викликало подив у мережі

BrandoAttack

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася нова оптична ілюзія. Люди стали гадати, на фото авто або океан.

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