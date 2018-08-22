"Грабіжник десятиліття": мережу підкорило відео з тямущим пернатим злодюжкою

У мережі набирає популярність веселе відео з чайкою, яка вирішила поласувати смаколиками з вітрини супермаркету (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього за три дні короткий ролик встигли подивитися 132 тисячі користувачів. Крім того, він зібрав 2,7 репостів і 615 лайків. Вірусний кліп опублікували на сторінці спільноти "У тренді" у Facebook.

На кадрах видно, як птах спершу акуратно заходить у торговий зал, щоб перевірити чи не загрожує йому небезпека, а потім повертається і спритно вихоплює зі стелажа пакунок зі снеками. "Найзухваліший грабіжник десятиліття!" - коротко підписане відео.

Користувачі соцмережі погодилися з такою характеристикою пернатого злодюжки і залишили під постом кумедні коментарі.

"Чудово! Ну не шкода ж якихось там чіпсів або сухариків", "Нас теж обікрали", "Розумна пташка. Спочатку перевірила обстановку, потім зважилася на крадіжку", "А де охоронець?", "Все, як є за Дарвіном - виживають найрозумніші", - пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському інтернет-сегменті стало популярним відео про цуценя хаскі, яке "прославилося" крадіжками капців у відпочивальників на пляжі в Одесі.