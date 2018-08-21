"Голуб миру": на росТБ злякалися "зловісного" знамення про Україну

В ефірі російського пропагандистського телебачення стався казус через вуличного голуба, який залетів у студію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Птаха сприйняли за зловісний знак, що символізує звільнення Збройними силами України територій сірої зони на Донбасі. Кумедний випадок стався під час трансляції програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

Він збігся із виступом російського військового експерта Ігоря Коротченка, який саме обурювався через те, що Україна не хоче виконувати вимоги країни-агресора щодо тимчасово окупованих територій. Саме цієї миті на сцені студії із зображенням зони бойових дій на Донбасі з'явився птах, який неквапом ходив поміж гостями. Ведуча програми тут же із сарказмом назвала його "голубом миру". Однак спікер програми на повному серйозі побачив у несподіваному гості поганий знак.

"Ось голуб миру, але він, на жаль не білий. Ось цей сірий голуб ходить по цій сірій зоні - зона, в яку Україна вводить свої війська", - стурбовано сказав Коротченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з російським випускником, який осоромився через "мертвого" голуба на останньому дзвонику. Під час танцю хлопчик намагався запустити птаха в небо, але він каменем впав додолу. Пізніше з'ясувалося, що птах живий, але просто не захотів летіти.