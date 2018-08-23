Держдеп США незвично потролив Путіна і його новітню зброю

Державний департамент США незвично потролив Кремль, назвавши нову посаду по Росії ім'ям новітнього російського ракетного комплексу.

Зокрема, як повідомляє CNBC, в Держдепі оголосили про створення нової посади - старший радник з питань зловмисної діяльності РФ і тенденцій. Англійською посада звучить наступним чином: senior advisor for Russian malign activities and trends, або ж SARMAT.

Про введення нової посади розповів помічник держсекретаря США Весс Мітчелл під час слухань комітету з міжнародних відносин сенату США, підтвердивши, що назва посади не була випадковістю.

При цьому поки невідомо, чи призначив Держдеп когось на нову посаду.

Нагадаємо, що в своєму зверненні до нації раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про новітній ракетний комплекс "Сармат", який надійде на озброєння російської армії.

Комплекс нібито здатний стерти з лиця землі територію розміром з Техас.

При цьому Путіна спіймали на брехні про ядерну ракету "Сармат", назвавши її "науковою фантастикою".