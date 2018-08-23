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Держдеп США незвично потролив Путіна і його новітню зброю

2.5тЧитати новину російською

Державний департамент США незвично потролив Кремль, назвавши нову посаду по Росії ім'ям новітнього російського ракетного комплексу.

Зокрема, як повідомляє CNBC, в Держдепі оголосили про створення нової посади - старший радник з питань зловмисної діяльності РФ і тенденцій. Англійською посада звучить наступним чином: senior advisor for Russian malign activities and trends, або ж SARMAT.

Про введення нової посади розповів помічник держсекретаря США Весс Мітчелл під час слухань комітету з міжнародних відносин сенату США, підтвердивши, що назва посади не була випадковістю.

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При цьому поки невідомо, чи призначив Держдеп когось на нову посаду.

Нагадаємо, що в своєму зверненні до нації раніше президент РФ Володимир Путін оголосив про новітній ракетний комплекс "Сармат", який надійде на озброєння російської армії.

Комплекс нібито здатний стерти з лиця землі територію розміром з Техас.

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При цьому Путіна спіймали на брехні про ядерну ракету "Сармат", назвавши її "науковою фантастикою".

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Koval Oleg
Koval Oleg
пендосы скатились до уровня мешканцев - мелкие подъёпки, хихикание в кулачок
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Русский Солдат
Русский Солдат
Грозные, для хохлов, США превратились в плаксу-обиженку, смех и позор.
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