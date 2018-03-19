"666" на виборах Путіна: маг запевнив, що процес запущений

Результат, який на президентських виборах у Росії отримав Володимир Путін - 76,66% - свідчить багато про що з точки зору нумерології.

"666 означає, що будуть включені руйнівні сили, а 7 означає, що вони все-таки контролюються небом", - розповів "Обозревателю" маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

У контексті числа "666" він уточнив, що його невірно пов'язують з дияволом. "У прогнозах перших християнських пророків сказано, що прийде цар, який буде чинити гоніння на християн. Якщо записати його ім'я арамейським алфавітом, перевести літери в цифри і ці цифри скласти, то вийде число 666. І така людина дійсно була в історії - це Гай Калігула Нерон. Його ім'я чітко перетворюється на 666. Все інше - забобони, придумані штучно".

Разом з тим Ігор Мехеда розповів про дохристиянські значення чисел "666" і "777". Перше означало "руйнівну силу сонця, яке здатне перетворити землю на пустелю", друге - творчу силу світила, "завдяки якій земля стає родючою".

"Якщо ми подивимося з точки зору нумерології число 76,66, ми побачимо три шістки, які означають руйнівну дію сонця, і одну сімку, яка повинна цю руйнівну дію перетворити на творчу", - пояснив він.

Таким чином, "це означає, що відразу після виборів Росія вступить у фазу трансформації. Незважаючи на те, що Радянський Союз і комуністичний режим давним-давно розпалися, ментально вони іще продовжують існувати на пострадянському просторі, створюють проблеми різним країнам і не дають їм розвиватися. Це означає, що космос включить остаточне руйнування залишків радянської системи і прихід на її місце нової ери", - переконаний Ігор Мехеда.

Є всі підстави стверджувати, що відразу після цих виборів в Росії почнеться трансформація. Вона може здійснюватися по-різному - починаючи від стихійних лих, створених самою природою, і закінчуючи якимись політичними потрясіннями.

При цьому він зауважив, що процес трансформацій ніколи не буває безболісним, тому "можна очікувати, що будуть відбуватися несподівані події, які будуть призводити до сильних потрясінь".

"Процес запущений. Тих людей, які зараз перебувають при владі, сама природа почне вести. Виникнуть процеси - як природні, так і соціальні, - які будуть сприяти руйнації старої системи. До речі, такі передбачення всіх пророків усіх релігій, починаючи з XIX століття".

Як писав "Обозреватель", 18 березня у Росії відбулися вибори президента. Згідно з останніми даними ЦВК за підсумками підрахунку 99,84% голосів, Володимир Путін набрав 76,66% голосів, на другому місці Павло Грудінін (11,8%), на третьому місці Володимир Жириновський (5,66%).