Зеленського звинуватили в зв'язках із ФСБ: СБУ пообіцяла розібратися

Служба безпеки України розгляне звернення центру "Миротворець", в якому йдеться про те, що виборчу кампанію кандидата в президенти України Володимира Зеленського нібито фінансує ФСБ РФ.

Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська, передає "Інтерфакс-Україна".

Шоумена звинуватили в зв'язках із офіцером ФСБ, який нібито виводив гроші для Зеленського через криптобіржу і передавав посереднику, який є бойовиком незаконного збройного формування.

"Отримали звернення. Головне слідче управління вивчатиме", – поділилася Гітлянська.

Володимир Зеленський Delfi

Відзначається, що в зверненні "Миротворця" від 7 квітня вказано, що 25 лютого 2019 року були отримані відомості про те, що "спецслужби російського агресора і створені ним терористичні організації беруть безпосередню участь у фінансуванні виборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського".

Фотокопія документа з'явилася на сторінці центру в Twitter. Адресований він був СБУ, Раді національної безпеки і оборони України та Верховній Раді.

twitter.com/myrotvorets_

Як відповіли в РНБО, даний орган не має повноважень здійснювати оперативно-розшукову діяльність, щоб перевірити наведені факти, тому матеріали були направлені в СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію про те, що права на ролик Зеленського, в якому кандидат в президенти України викликає на дебати свого опонента Петра Порошенка, належать компанії Kedoo Entertainment Russia.

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