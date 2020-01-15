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15 січня • оновлено в 20:00
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Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

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Адвоката експрезидента України Віктора Януковича Олександра Бабікова можуть призначити заступником директора Державного бюро розслідувань.

Через це громадська організація "Родина Героїв Небесної Сотні" опублікувала відкритий лист до президента України, спікера Верховної Ради і до глави ГПУ. Текст листа з'явився на Facebook 15 січня.

Вказується, що саме Бабіков у разі призначення буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають до ДБР.

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Ілюстрація. Майдан

Ілюстрація. Майдан

Еtcetera

Повідомляється, що напередодні сім'ї загиблих на Майдані зустрічалися з в.о. директора ДБР Іриною Венедиктовою. Вони намагалися з'ясувати, чи правда, що заступником директора бюро може стати адвокат Януковича Бабіков.

"На жаль, спростування не відбулося. На пряме запитання Ірина Венедиктова зазначила, що в разі рекомендації його конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки, він все ж буде призначений. Згодом з'ясувалося, що Бабіков уже проходить спецперевірку", – заявляється в листі.

Автори тексту вказали, що передали Венедиктовій пакет документів на підтвердження того, що Бабіков "активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками, організованим, на думку слідства, саме ВФЯ під час протестів взимку 2014-го року".

"Ми вимагаємо не допустити такого призначення. І просимо суспільство про допомогу. З розмови ми зрозуміли, що конкурс фактично завершився, перевірка на поліграфі, співбесіди завершилися, комісія свій вибір і рекомендації зробила. Залишилися формальності (спецперевірка). Тобто часу вже не залишилося", – підсумували автори листа.

Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Справи Майдану можуть перейти адвокату Януковича: сім'ї Небесної Сотні звернулися до Зеленського

facebook.com/RG.NebesnaSotniafacebook.com/RG.NebesnaSotnia

Як писав OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань за підсумками минулого 2019 року відзвітувало про свою незадовільну роботу. Керівництво визнало, що відомство "не впоралося з першочерговими завданнями і викликами сучасності".

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Небесна Сотня Євромайдан
Особи
Ірина Венедиктова Віктор Янукович
Місце
Україна
Теги
Революція Гідності Державне Бюро Розслідувань Майдан
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Куни Чан
Куни Чан
Конечно возбудились, так "героя Украины" могут забрать и выплаты (взятки) назад потребовать.
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