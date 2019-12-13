Замах зі вбивством дитини Соболєва: Аваков назвав розмір "гонорару" для кілера

Снайперу, який застрелив дитину під час замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, пообіцяли $ 1 тис. перед нападом.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. При цьому чиновник зазначив, що в разі успіху кілеру обіцяли дати $20 тис.
"У нашій країні на п'ятому році війни величезна кількість пройшла фронт, величезна кількість людей отримала ордени, медалі. Якщо ветеран війни молодий хлопець, снайпер, стріляє, як найманий кілер, вбиває 3-річну дитину, це факт. Так, він орденоносець, він герой війни. Але ми повинні на це реагувати", – додав міністр.
Аваков також нагадав, що ветерани АТО брали участь у вбивстві російського опозиційного політика Дениса Вороненкова, активістки Катерини Гандзюк і волонтера Віталія Олешко.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам депутат не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці Український добровольчої армії.
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