Замах зі вбивством дитини Соболєва: Аваков назвав розмір "гонорару" для кілера

Снайперу, який застрелив дитину під час замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, пообіцяли $ 1 тис. перед нападом.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков. При цьому чиновник зазначив, що в разі успіху кілеру обіцяли дати $20 тис.

"У нашій країні на п'ятому році війни величезна кількість пройшла фронт, величезна кількість людей отримала ордени, медалі. Якщо ветеран війни молодий хлопець, снайпер, стріляє, як найманий кілер, вбиває 3-річну дитину, це факт. Так, він орденоносець, він герой війни. Але ми повинні на це реагувати", – додав міністр.

Аваков також нагадав, що ветерани АТО брали участь у вбивстві російського опозиційного політика Дениса Вороненкова, активістки Катерини Гандзюк і волонтера Віталія Олешко.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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