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3 березня • оновлено в 10:16
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Ялтинський міжнародний економічний форум скасували у Криму через коронавірус

2.1т
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В окупованому Росією Криму перенесли проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму через загрозу поширення коронавірусу у світі.

Про це у Facebook повідомив маріонетка Кремля, "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Ялтинський міжнародний економічний форум, який традиційно відбувається в квітні, переноситься на більш пізній термін. Вчора (2 березня) погодив це питання із заступником голови уряду РФ Маратом Шакірзяновичем Хуснулліним. Причина перенесення форуму – епідемія коронавірусу у світі", – написав окупант.

У Криму скасували форум через коронавірус

У Криму скасували форум через коронавірус

Аксьонов додав, що нова дата проведення форуму поки невідома, все залежатиме від ситуації з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму на інфікування коронавірусом COVID-19 перевіряють близько 50 осіб, які прибули з Китаю.

Раніше у Севастополі дівчина з підозрою на коронавірус COVID-2019 втекла з лікарні.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Анексія Криму Коронавірус
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна Ялта
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые,а вам зачем новость о соседней стране???
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Pooh Vini
Pooh Vini
Oleg Oleg, ты давно из туалета не вылазиш !?) Для всего мира Крым - Украина, а что касается "форума" ,наверняка там по привычке должны были собраться пара обсосов из кцпстана ,но ввиду унылого состояния экономики и учитывая,что лозунги уже мало причесывают ваших рабов ,решили прикрыться туалетной бумажкой с надписью короновирус. А в остальном прекрасная маркиза,у вас все хорошо ))
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