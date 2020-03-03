Ялтинський міжнародний економічний форум скасували у Криму через коронавірус

В окупованому Росією Криму перенесли проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму через загрозу поширення коронавірусу у світі.

Про це у Facebook повідомив маріонетка Кремля, "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Ялтинський міжнародний економічний форум, який традиційно відбувається в квітні, переноситься на більш пізній термін. Вчора (2 березня) погодив це питання із заступником голови уряду РФ Маратом Шакірзяновичем Хуснулліним. Причина перенесення форуму – епідемія коронавірусу у світі", – написав окупант.

У Криму скасували форум через коронавірус

Аксьонов додав, що нова дата проведення форуму поки невідома, все залежатиме від ситуації з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму на інфікування коронавірусом COVID-19 перевіряють близько 50 осіб, які прибули з Китаю.

Раніше у Севастополі дівчина з підозрою на коронавірус COVID-2019 втекла з лікарні.

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