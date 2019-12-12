"Я патріот, а він говорив російською!" Нападник на Мірошниченка зробив цинічну заяву

Один із нападників на активіста та волонтера Артема Мирошниченка, котрий загинув так і не прийшовши до тями після жорстокого побиття, Микола Барабаш заявив, що разом зі ще одним фігурантом справи, Олександром Баришком, били його не за мову.

Щоправда, через що саме – так і не зізнався. Водночас він визнав провину і назвав себе патріотом України. Про це повідомляє "Вільне радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Жодного нападу на Мирошниченка через українську мову не було! Хочу сказати, що мені дуже шкода за цей вчинок. Каюся у своїх діях. Не хотів, щоб так трапилося. Не знав, що це за людина, бачив тільки силует. Він був одягненим весь у чорне, я не міг зрозуміти, хто він... Людина, яка є вартою поваги, патріот України і так далі. Не думав, що так все буде, мені щиро шкода", – розповідає Барабаш.

Один із нападників на Мірошниченка зізнався, що жалкує про свій вчинок

За словами хлопця, Баришок не відмовляв його бити жертву, але керував ним під час бійки. Крім цього, зазначає, що в момент нападу вони з Мірошниченком не спілкувалися. Натомість його товариш раніше переконував, що вони кричали на Артема та спілкувалися з ним.

"Олександр спершу пішов розмовляти з ним. Потім він забрав у нього речі. У мене ж немає такої звички чужі речі чіпати. Він казав мені, мовляв, постій у стороні, мені треба поговорити. І у них почався конфлікт", – каже Барабаш.

Нападник запевняє, що Мірошниченко спілкувався з ними не українською, а російською. На його думку, він так робив, бо вони спершу звернулися до нього саме російською.

Також додав, що добивати Артема не хотів. Задоволення від побиття не отримував. Зізнається, що це саме Баришок його постійно підбурював на подібні дії, і того вечора попросив залишитися, "бо йому було нудно і він хотів пошукати пригод".

Микола Барабаш у суді freeradio.com.ua

Зловмисник зізнається, що його лякає тюремний термін, а ще він відчуває напруження і хвилюється під час судових засідань. Тепер, каже, навіть не знає, яке майбутнє його чекає.

"В училище я лише вступив, особливих оцінок немає. Ще мало провчився, на стадії ознайомлення. В школі у мене були гарні оцінки. Я патріот України. Плів сітки, і з прапором нашим навколо школи зі своїм класом ходив. Знаю українську, але між друзями спілкуюся російською. Мені просто простіше було нею пояснити словами, бо я б плутався. Мені запропонували перекладача, але я не просив його", – підсумував Барабаш.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали чоловіка і почали бити.

Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

8 грудня у Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.

11 грудня Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера Артема Мірошниченка.

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