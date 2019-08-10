"Все під їх контролем": терористи "ЛНР" знову порушили Мінські угоди

В районі Станиці Луганської, на окупованому Донбасі, терористи продовжують порушувати Мінські угоди, відмовляючись від розведення сил біля мосту, що веде на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив журналіст Мар'ян Кушнір на своїй сторінці в Facebook. На опублікованій їм фотографії можна побачити терористів "ЛНР" на блокпосту, який давно повинні були розібрати.

Терористи ЛНР під Станиці Луганській facebook.com/maryankushnyr

"Ці два зелених об'єкта. Збройні формування, яких не повинно бути на місці розведення. Ймовірно мають і зброю. Але я не бачив, правда", – уточнив він.

Журналіст також звернув увагу на нарукавні пов'язки СЦКК (Спільний центр контролю і координації з питань припинення вогню і стабілізації лінії розведення сторін), які носять терористи. Кушнір нагадав, що Росія офіційно вийшла зі складу СЦКК.

"Від цього місця до найближчого силовика – кілометр. Тобто всі, хто там – фактично під контролем ось цих людей. Конструкції не розбираються взагалі. І що розвели? Кого розвели?"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терористи не виконали частину Мінських угод з розведення сил у Станиці Луганській, натомість використавши ситуацію, щоб провести розвідку на підконтрольній Україні території.

Пізніше в мережі з'явився секретний указ ватажка терористичної " ЛНР " Леоніда Пасічника про визнання моста через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській і смт Станиця Луганська частиною псевдореспубліки.

Однак незабаром після появи інформації про указ в мережі, терористи "ЛНР" поспішили оголосити його фейком.

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