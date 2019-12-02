"Вирішував" конфлікти і сварився з суддею: нові факти про депутата, чий маленький син був убитий

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв широковідомий своїм умінням "вирішувати" будь-які питання. З Донецька, за словами знайомих, він втік мало не у трусах, але дуже швидко зміг обжитися у столиці і зайняти владні кабінети.

Єдиним своїм ворогом сам Соболєв вважає суддю Артура Ємельянова. Він нібито "віджав" його власність. Депутату погрожували вже не перший рік, а 1 грудня його автомобіль розстріляли кілери. Загинув 3-річний син. Вбивць, за нашою інформацією, вже затримали.

OBOZREVATEL першим публікує показання свідків замаху на депутата і розкриває маловідомі факти його біографії.

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Після публікації стало відомо, що глава МВС України Арсен Аваков підтвердив затримання двох підозрюваних у замаху на вбивство. За нашою інформацією їм близько 20 років.

Також стало відомо, що два кілери були в "Правом секторі", нібито служили у комбата "Червня". Вони використовували снайперську гвинтівку, а постріли могли бути зроблені з будівлі навпроти. Нібито вони почали співпрацювати зі слідством. Однак це ще не означає, що поліція зможе вийти на замовників вбивства, оскільки кілери могли його і не знати.

Стали відомі прізвища кілерів - це Лаврега і Семенов.

Вирішує всі складні бізнес-конфлікти, але не домовився із суддями

Людина з оточення депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в чий автомобіль стріляли, розповів OBOZREVATEL подробиці тривалого конфлікту зі "служителями Феміди". За її словами, головним "ворогом" політик вважає суддю Артура Ємельянова.

На початку 2000-х він був заступником голови Донецького апеляційного господарського суду, а у 2010-му очолив Господарський суд Києва.

Інна та В'ячеслав Соболєва Facebook Анни Соболєвої

На місці стрілянини. Вбивство трапилося біля ресторану "Маріо", яким володіє Соболєв

Сам Соболєв у 2016 році казав, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" до чинення тиску на нього.

Можливо, причиною конфлікту Соболєва із суддями стало рейдерство. Хай там як, в тому, що активи депутата у Донецьку "віджали" за участю Ємельянова, впевнений сам політик і його оточення.

"Знаю, що організатором цькування є група рейдерів, до якої входять Руслан Брославський і Павло Малик. Очолює групу суддя Господарського суду Артур Ємельянов. Ще до початку війни їм вдалося відібрати у мене нерухомість у Донецьку, а зараз вони мають намір рейдерським способом захопити торговельний комплекс у Маріуполі. Знаю також, що виконавцями їхніх кримінальних задумів є представники добровольчого батальйону "Свята Марія", який контролюється народним депутатом України Дмитром Ліньком", – повідомляв Соболєв.

Партнери депутата кажуть, що в бізнес-колах він добре відомий як зразковий парламентер. Мовляв, може вирішити більшість проблем. Також він відомий у єврейській спільноті – одружив його головний рабин Росії Берл Лазар.

"У Слави ні з ким немає конфлікту крім судді Ємельянова. Це була єдина лінія конфлікту. Соболєва всі знають як дуже успішного парламентаря. До нього звертаються і бізнесмени і навіть представники влади, якщо потрібно вирішити якийсь конфлікт, який зайшов у глухий кут. І здається, що ситуація вже зовсім зайшла у глухий кут, а Славко приходить, з тим пошепче, з тим пошепче – і вихід знайдено. Причому він завжди чесно і прямо казав, якщо не може допомогти: "Я це питання вирішити не можу". І про нього кажуть, що він нікого не кидав у таких випадках, за це його поважаю . Слава за національністю єврей, причому він віруючий єврей, він молиться щоранку, у нього сильні позиції у єврейській діаспорі", – розповідає OBOZREVATEL його знайомий.

Але і Соболєв, за словами нашого співрозмовника, попуску суддям не давав. "Я б сказав так, якби не Слава, то всі витівки цих суддів давно б зам'яли, і вони б жили й лиха не знали. Але Соболєв постійно ускладнював їм життя. І у них конфлікт вже вийшов на такий рівень, що просто так його вирішити не можна: або він їх, або вони його", – каже чоловік.

Деякий час Соболєву навіть довелося жити в США, поки він вирішував проблеми тут. В цей час там народжувала його третя дружина. У них народився син Сашко, якого кілери і вбили 1 грудня у машині.

В'ячеслав Соболєв Facebook В'ячеслава Соболєва

Впливова дружина і донецьке минуле

За словами нашого співрозмовника, чутки про те, що він нібито зберіг бізнес на території ОРДЛО (йдеться про мережі магазинів "Обжора"), не підтверджуються. "Він із Донецька мало не у трусах втік. У нього все там "віджали". З першого ж дня він заявив про те, що він на боці України, навіть допомагав добровольчим батальйонам. Його не раз перевіряли на прохання адміністрації колишнього президента, перевіряло СБУ Київської області. І саме вони відмовилися від будь-яких претензій до нього, бо ніяка інформація не підтвердилася. Однак саме з боку тієї групи суддів чинився тиск, і у нього постійно були проблеми", – розповідає знайомий Соболєва.

Анна з маленьким сином Facebook Анни Соболєвої

Хрещеною загиблого малюка була співачка Ірина Білик

Нинішня дружина Соболєва, Інна, третя за рахунком. До цього Соболєв був одружений зі Світланою Шпігель (другий шлюб). Слід зазначити, що Світлана – колишня дружина відомого російського співака Миколи Баскова.

Батько Світлани – глава Світового Конгресу російськомовного єврейства Борис Шпігель. До весілля Соболєв і Світлана Шпігель зустрічалися півтора року, і В'ячеслав жив у будинку Шпігеля. Весілля навесні 2011 року грали за єврейськими традиціями, їх вінчав головний рабин Росії Берл Лазар.

Соболєв до 2011-го встиг побувати заступником мера Єнакієва, заступником голови правління НАК Нафтогаз, тоді він ще був власником мережі супермаркетів "Обжора".

Весілля Шпігель і Соболєва справили з розмахом. На ньому були присутні відомі російські співаки

Також кажуть, що зв'язки тестя Шпігеля допомагали йому в бізнесі. Від цього шлюбу у В'ячеслава Соболєва є дочка, в декларації вказано, що вона живе в Росії. Перша ж дружина Соболєва була нібито дочкою кримінального авторитета з Донецька.

Соболєв бігав навколо машини з криками і просив про допомогу

"Підіймався по Льва Толстого і на розі червоного корпусу університету раптом всі машини зупинилися. Я подумав, що трапилася аварія. Автомобілі почали розвертатися, біля "Маріо" стояв джип, блимав аварійкою. З машини вийшла молода жінка, вона підійшла до ресторану, сперлася рукою об стіну, у неї підкосилися ноги", – розповідає OBOZREVATEL очевидець події.

Жінкою виявилася дружина Соболєва. Незабаром з автомобіля вибіг і він. Депутат почав бігати по вулиці і просити про допомогу. Кілери, які стріляли в нього, влучили у 3-річного сина. Малюк помер.

Дитині, що загинула, було всього три рочки Facebook Анни Соболєвої

"Швидка приїхала через 3-5 хвилин, всі автомобілі дали їй дорогу. Я теж подумав, що трапилася аварія, але через пів години вже прочитав, що вбили дитину, це жахливо", – додає чоловік.

До речі, наразі затримані кілери дають свідчення і, можливо, зовсім скоро стануть відомі імена замовників страшного злочину.

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